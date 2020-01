La Crimée prévoit d'établir des liaisons ferroviaires «avec un certain nombre de pays»

Les autorités de Crimée ont réfléchi à la possibilité de lancer des trains entre l'étranger et la péninsule en traversant le pont sur le détroit de Kertch. Parmi les destinations possibles se trouvent la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan.

«En perspective, il y a quelques idées de liaisons ferroviaires internationales avec un certain nombre de pays», a-t-il indiqué.

À l’avenir, la Crimée établira des liaisons ferroviaires via le pont traversant le détroit de Kertch avec certains pays étrangers, a déclaré dans une interview à Sputnik Youri Gotsaniouk, le chef du gouvernement de Crimée.

M.Gotsaniouk a également précisé qu'il était prévu d'augmenter le nombre d’itinéraires ferroviaires à partir de la Russie continentale. Il s’agit notamment de trains en provenance de Kislovodsk, Ekaterinbourg et Mourmansk, soit d’un peu partout dans la partie européenne du pays. En outre, de nouvelles destinations seront lancées de Moscou et de Saint-Pétersbourg, vers Eupatoria et Théodosie. Le prix des billets devrait être accessible pour la plupart des résidents du pays.

Destinations possibles à l’étranger

Auparavant, le vice-Premier ministre du gouvernement de Crimée, représentant permanent de la république auprès du Président russe, Gueorgi Mouradov, a annoncé qu’une communication ferroviaire pourrait être établie avec la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan, mais que beaucoup de choses dépendront du travail des représentants russes dans les organisations régionales, de l'Union économique eurasiatique et de la Communauté des États indépendants, pour démontrer la rentabilité et la sécurité du transport ferroviaire en direction de la Crimée.

Inauguration de la partie ferroviaire

Vladimir Poutine a inauguré la voie ferrée reliant la Crimée à la Russie continentale le 23 décembre dernier. Le Président a effectué la première traversée dans la cabine d'une locomotive à côté du conducteur.

Parti de Saint-Pétersbourg le 23 décembre, le premier train de passagers Tavria a traversé le détroit de Kertch via le pont de Crimée et est arrivé à Sébastopol, en Crimée, mercredi 25 décembre.

Sa partie automobile avait quant à elle été inaugurée le 16 mai 2018. M.Poutine avait alors fait la traversée au volant d'un camion orange, à la tête d'un convoi d'une dizaine de véhicules.

La construction du pont, qui relie la Crimée à la région de Krasnodar, avait été lancée en février 2016. C’est le plus long pont de Russie avec ses 19 kilomètres.