La Russie va construire 16 centres d’infection pour lutter contre le coronavirus 

Les militaires russes construiront 16 centres infectiologiques temporaires en modules sur le territoire du pays d’ici au 15 mai, a déclaré ce 26 mars le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, lors d'une réunion du gouvernement.

«La construction est prévue en deux étapes: jusqu'au 30 avril pour livrer huit centres à Odintsovo, Podolsk, Nijni Novgorod, Volgograd, Novossibirsk, Orenbourg, Oulan-Ude et Oussouriisk», a dans un premier temps détaillé M.Choïgou.

La deuxième étape se consacrera ensuite à la construction des huit autres centres d’une capacité totale de 800 lits près de Saint-Pétersbourg, Smolensk, Kaliningrad, Rostov-sur-le-Don, Sébastopol, Omsk, Petropavlovsk-Kamtchatski et Khabarovsk. Celle-ci s’achèvera d’ici au 15 mai.

Auparavant, le gouvernement russe avait annoncé que le ministère de la Défense serait doté de 8,8 milliards de roubles (environ 93 millions d’euros) pour réaliser ces projets.

Propagation du virus

Le Covid-19 a déjà contaminé plus de 486.000 personnes et en a tuées plus de 22.000 dans le monde entier depuis sa détection en décembre dernier en Chine.

En Russie, le bilan de l'épidémie s'élève à 840 cas et deux décès.

Vladimir Poutine qui s'est adressé à la nation le 25 mars, a invité les Russes à rester chez eux et à ne pas se rendre sur leur lieu de travail la semaine prochaine. Tous les vols réguliers et charters à destination et en provenance de Russie seront suspendus à partir de vendredi.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a quant à lui ordonné la fermeture des bars, des restaurants et des commerces, à l'exception des alimentations et des pharmacies, du 28 mars au 5 avril.