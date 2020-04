La Russie permet à ceux qui le désirent de se faire dépister au coronavirus à domicile

Le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs Rospotrebnadzor a affirmé avoir commencé à tester ceux qui le désire à domicile dès cette semaine. Les tests seront effectués sans contact, tandis qu’une ordonnance du médecin n'est pas obligatoire.

Les spécialistes du Centre de diagnostic moléculaire du Service sanitaire «utilisent un système de test hautement sensible», a indiqué le centre dans un communiqué.

La procédure prévoit qu'un spécialiste de Rospotrebnadzor vienne chez la personne, lui explique comment faire un frottis par elle-même, puis récupère le matériel pour examen. Le système de test permet la détection du coronavirus dans les stades précoces, ainsi que chez les personnes présentant des symptômes mineurs.

Situation en Russie

Les tests seront pour l'instant disponibles pour les résidents de Moscou et de la région de Moscou. Il est ensuite prévu de développer cette pratique dans tout le pays.

La Russie décompte pour le moment 6.343 cas de Covid-19 alors que 406 personnes sont guéries et 47 sont décédées. Plusieurs régions ont suivi le pas de Moscou et de la région de Moscou et ont imposé le régime de confinement pour endiguer la propagation du coronavirus. Il est alors conseillé aux citoyens de rester chez eux, de ne quitter leur domicile qu'en cas d'urgence et de maintenir une distanciation sociale de 1,5 mètre.