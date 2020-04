La Défense russe révèle le nombre de malades du Covid-19 dans ses rangs

Après avoir testé massivement ses militaires, la Défense russe a recensé 874 cas de coronavirus. Selon le ministère, le personnel ayant obtenu des résultats positifs suit un traitement médical.

«Dans les hôpitaux du ministère de la Défense se trouvent 314 personnes, dans les centres d'isolement 175, dans les établissements médicaux du système de santé civile six, et à domicile 379», indique le communiqué.

En outre, le coronavirus a également été confirmé chez 779 cadets et étudiants des écoles militaires du ministère de la Défense et chez 192 personnes, dont des des enseignants et des élèves, des établissements d'enseignement préuniversitaire.

Propagation du Covid-19

Le coronavirus, détecté en décembre dernier en Chine, se propage rapidement dans le monde. Selon le dernier bilan de l’Université Johns-Hopkins du 26 avril, plus de 2,9 millions de personnes ont été contaminées. Le nombre de décès a dépassé les 206.000. Les plus grands nombres de personnes infectées et de décès ont été recensés aux États-Unis, en Espagne, en Italie et en France.

La Russie a pour le moment enregistré 87.147 cas d’infection par le nouveau coronavirus, ce qui la place devant la Chine (près de 83.000 cas). 794 Russes sont décédés des suites du Covid-19 et 7.346 en ont guéri.