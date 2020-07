Le Kremlin commente une comparaison entre l’époque de Poutine et celle de Staline

Dresser des parallèles entre les répressions de l’époque de Joseph Staline et la récente arrestation du gouverneur de la région de Khabarovsk, Sergueï Fourgal, n’est pas correcte, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

«Nous les trouvons incorrectes. Au fond, elles sont fausses», a-t-il fait savoir.

Arrestation en question

Sergueï Fourgal, gouverneur de la région de Khabarovsk (Extrême-Orient russe), a été arrêté le 9 juillet sur une suspicion d’organisation de meurtres dans les années 2000 et d’implication dans des activités d’un groupe criminel local. Il a déjà été transporté à Moscou et placé en garde à vue. Lors de sa comparution devant le tribunal, M.Fourgal a plaidé non coupable.

Vladimir Jirinovski, président du Parti libéral-démocrate de Russie, dont M.Fourgal était membre, a critiqué le fait que le gouverneur ait été menotté devant les caméras et accusé les autorités d’avoir agi «comme sous Staline»