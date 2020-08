La Santé russe annonce le début de la production du vaccin contre le Covid-19

Enregistré sous le nom de Spoutnik V, le vaccin russe contre le coronavirus entre en production, a annoncé ce samedi 15 août aux journalistes le service de presse du ministère russe de la Santé.

Le vaccin russe Spoutnik V

Le 11 août, la Russie est devenue le premier pays à déclarer un vaccin contre le Covid-19.

Le vaccin a été conçu par le Centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou et le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI). Selon le directeur du RFPI, Kirill Dmitriev, le Fonds a déjà «reçu des demandes d’un milliard de doses» de Spoutnik V de la part de plus de 20 pays.Selon lui, la Russie s’est entendue sur la production du vaccin dans cinq pays dont les usines peuvent fabriquer 500 millions de doses par an.