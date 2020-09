Un mammifère rarissime repéré sur une île en Russie – vidéo

Marqué d’une fourrure rousse, une otarie albinos extrêmement rare est née sur l'île de Tyuleniy en mer d'Okhotsk, en Russie. C’est le biologiste russe Vladimir Bourkanov, président du Conseil des mammifères marins, qui l’a repérée début septembre.

M.Bourkanov a publié une vidéo de l’otarie sur Instagram.

«Le vilain petit canard. Parfois, des otaries donnent naissance à des albinos», écrit le spécialiste.

Une pour 100.000

Selon le magazine Géo, la probabilité qu’une otarie naisse avec cette caractéristique est «d’une pour 100.000». Cette différence peut entraîner son rejet de la part de la colonie et l’otarie, plus vulnérable à cause de l’albinisme, peut mourir.

Une histoire de survie

Mais il y a des exceptions. Comme le raconte le biologiste dans une deuxième publication, une autre otarie albinos a été aperçue en 2017 par un collègue sur l'île Béring, à l’est de Tyuleniy.

Cet été, le mammifère a été retrouvé sain et sauf au même endroit et peut donc représenter «le premier cas documenté de survie d'une otarie à fourrure du Nord d'une couleur anormale à l'âge adulte», souligne-t-il.