La Russie compte installer sa propre station 5G en 2023, sans aide extérieure

Le service de presse de l’Organisation non commerciale autonome «Économie numérique» a confié à Sputnik qu’une station de base de réseau 5G arrivera en Russie en 2023.

Selon la source, les tests d’un prototype commenceront en novembre.

«La création d'une station 5G est prévue pour 2021-2022. Et en 2023, il est prévu de lancer sa production», a déclaré le service de presse.

Dans ce processus, le centre de recherche de premier plan «Systèmes de communication mondiaux sans fil» joue le rôle de développeur d’équipement et prévoit de créer une société-fournisseur innovante russe pour les réseaux de communication 4G et 5G.

Selon la source, la conception d’une station expérimentale a déjà été développée, et la prochaine étape sera la réalisation du prototype dont la mise en œuvre est prévue à l’aide d’un signal électrique d’une fréquence allant jusqu’à 4,2 GHz comme les plus courantes et les plus prometteuses dans le monde pour le déploiement du réseau 5G.

Un pas vers la 6G en Russie

Des chercheurs russes de l'institut Skolkovo des sciences et technologies (Skoltech) ont déjà élaboré un appareil qui permettrait à l’avenir de lancer en Russie le réseau 6G.