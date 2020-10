Face à l’épidémie, le système du contrôle au QR code donne de premiers résultats à Moscou

Conçu pour prévenir la propagation du coronavirus chez les clients des boîtes de nuits et bars moscovites, un système de QR code a déjà permis d’établir qu’au moins 1.700 personnes auraient pu en croiser d’autres atteintes du Covid-19.

Alors que les lieux de divertissement comme les clubs et les bars sont toujours ouverts la nuit à Moscou, les autorités locales rapportent les premiers résultats de la mise en place du système de contrôle au QR code dans le but d’endiguer la propagation du coronavirus.

«Nous avons constaté 26 croisements là où les gens atteints du Covid-19 pouvaient être en contact avec les clients des clubs. Environs 1.700 ont été informés par texto qu’ils devaient passer un test de dépistage de coronavirus car ils avaient probablement été en contact avec une personne malade», a indiqué aux journalistes Alexeï Nemeriouk, chef du département des Commerces et des services de Moscou.

Le système de QR code

À partir du 19 octobre, les boîtes de nuit, bars et établissements similaires qui sont ouverts de minuit à six heures du matin ne peuvent travailler que s’ils possèdent un QR code spécial qui doit être placé à l'entrée de l'établissement.

Avant d’entrer, les employés et les clients doivent le scanner ou envoyer un SMS à un numéro spécial. En cas d'absence de QR code à l'entrée, l’établissement risque une amende allant de 300.000 à 500.000 roubles (entre 3.300 et 5.500 euros). L'objectif de la mesure est d'avertir les clients si ceux qui se trouvaient en leur compagnie dans l'un de ces endroits s'avère plus tard malade.

À la mairie, on n'a pas exclu que si la mesure s'avère efficace, elle puisse être étendue à d'autres établissements: salons de beauté, restaurants et commerces non alimentaires.

Depuis le début de l’épidémie, la Russie a recensé 1.547.774 cas de contamination et 26.589 décès liés à la maladie. Pour sa part, Moscou compte 405.352 cas de maladie et 6.503 morts.