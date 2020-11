Poutine donne son feu vert à la création d'une base navale russe au Soudan

Vladimir Poutine a approuvé la proposition du gouvernement russe de créer une base navale au Soudan

La semaine dernière, le Premier ministre Mikhaïl Michoustine avait donné son feu vert à un projet d'accord sur sa création et ordonné de présenter au chef de l’État la proposition de le signer.

«Adopter la proposition du gouvernement russe de signer un accord entre la Fédération de Russie et la République du Soudan sur la mise en place d'un point d'appui matériel et logistique de la marine russe sur le territoire soudanais», indique le document publié sur le site juridique officiel pravo.gov.ru.

Une base capable d'accueillir 300 hommes et quatre navires

L'accord au nom de la Russie sera signé par le ministère de la Défense.

Le projet avait été précédemment concerté avec la partie soudanaise et les ministères russes de la Défense et des Affaires étrangères. Il prévoit que la base n’accueillera pas plus de 300 hommes et quatre navires simultanément. Le fonctionnement sera assuré par la partie russe.

Le projet d'accord publié mercredi 11 novembre concerne l'établissement au Soudan d'un point d'appui matériel et logistique afin d'y assurer «des réparations, des opérations de ravitaillement et le repos des membres d'équipage».

L'accord restera en vigueur pour 25 ans, avec un renouvellement automatique de 10 ans si aucune des parties ne demande sa cessation au préalable.