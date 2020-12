Le forum international des exportations «Made in Russia» aura lieu en ligne

Des experts discuteront des problèmes des exportateurs le 9 décembre au forum «Made in Russia», qui aura lieu en ligne. Certains participants se retrouveront sur la plateforme du Centre de presse multimédia de l’agence Rossiya Segodnya. L’événement posera la question des défis et opportunités de cette troisième décennie pour l’économie.

Le Forum international des exportations «Made in Russia», organisé par le Centre russe des exportations, aura lieu le 9 décembre sur le plateau du Centre de presse multimédia international de l’Agence d’information internationale Rossiya Segodnya et en ligne.

Comme le précisent les organisateurs sur le site de l’événement, ce forum est une plateforme internationale sur laquelle les exportateurs, les experts, les hauts fonctionnaires et les institutions de développement discutent des questions d’actualité de l’activité des exportations et élaborent des solutions pratiques pour la croissance de l’offre de biens et services russes à l’étranger.

Cette année, le format sera différent et certains participants aux discussions se réuniront sur le plateau du Centre de presse multimédia à Moscou, tandis que d’autres s’y joindront par vidéo, notamment de l’espace de travail collectif «Points d’ébullition» de l’Agence des initiatives stratégiques et des représentations étrangères du Centre russe des exportations.

Le thème clé du forum reposera sur la question suivante: «quelle sera l’économie de la troisième décennie et quels défis et opportunités celle-ci crée pour les exportations russes».

De plus, les tables rondes porteront sur la configuration du système de soutien aux exportations, les stratégies d’entrée sur les marchés étrangers par le biais de plateformes de négociation électroniques, le développement de l’exportation d’expériences à part entière, les meilleures pratiques régionales de soutien aux exportateurs et la numérisation des services pour les exportateurs.