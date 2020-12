Des Français vont participer à la réparation du pont entre Vladivostok et l’île de Rousski

Des experts français de la société Freyssinet, laquelle a conçu le pont reliant Vladivostok à l’île de Rousski, sont arrivés dans la capitale de l’oblast de Primorié afin d’évaluer l’état des structures à haubans endommagées par la tempête de givre du mois précédent. Ils aideront à la réparation et développeront un programme visant à assurer sa sécurité.

Le gouverneur du Primorié, Oleg Kojemiako, a rencontré ces spécialistes et a annoncé que les systèmes des haubans et d’ancrage du pont avaient été évalués et que les problèmes prioritaires avaient été identifiés. Il les a au passage félicités pour avoir conçu un pont aussi solide, qui a malgré tout résisté à une lourde charge de glace.

«Cela témoigne d’une grande durabilité de construction et confirme le haut niveau de votre entreprise», a déclaré le gouverneur. Selon lui, l’expérience acquise dans le cadre de la coopération avec Freyssinet pourrait être appliquée à d’autres projets de génie civil.

Le responsable du projet au sein de la société, Bertrand Garin, a quant à lui reconnu qu’il n’avait jamais rencontré une telle situation auparavant. Il se dit prêt à trouver la meilleure solution pour le pont russe, lequel est censé tenir au moins 80 ans.

Une violente tempête

Le pont de l’île Rousski a été fermé à la circulation le 21 novembre en raison des chutes de glace qui ont recouvert les haubans. Il est de nouveau accessible depuis le 6 décembre, grâce au travail de dégivrage de grimpeurs et alpinistes qui ont travaillé à plus de 100 mètres de hauteur. Après trois jours d’efforts, environ 900 tonnes de glace en avaient été retirées.