Kalachnikov annonce la mise au point d’un système de tir foncièrement nouveau

Un système de tir fondamentalement nouveau a été conçu par l’armurier russe Kalachnikov et son prototype a été présenté au ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a fait savoir un responsable de l’entreprise à la presse.

«En coopération avec des entreprises sous-traitantes, le groupe Kalachnikov a commencé à développer un système prometteur d'armes légères. Son prototype a été testé avec succès et présenté au ministre de la Défense dans le cadre du forum Armée-2021», a-t-il indiqué.

La nouvelle arme est conçue pour détruire la force combative, même si équipée d’une protection individuelle, ainsi que les moyens de tir de l'ennemi à une distance allant jusqu'à 600 mètres, a ajouté le responsable.

Il a précisé que l'utilisation du système permettrait d’améliorer l'efficacité de chaque combattant comme celle des unités «grâce à l’accroissement de la probabilité et de la vitesse de destruction des cibles ennemies, à l’augmentation du niveau de la conscience de situation et à la gestion des données sur l'emplacement de l'ennemi».

«Le nouveau système se construit sur la base du principe de modularité et son poids sera comparable à celui de l'AK-12 qui est actuellement en service», a-t-il encore noté.

Il sera possible également de l'intégrer aux systèmes de protection, de contrôle et d’approvisionnement en énergie de l'équipement militaire du soldat.

Kalachnikov n'a révélé aucun autre détail au sujet du nouveau système d'armements.

Autres nouveautés

Il y a à peine quelques jours, Kalachnikov avait révélé son nouveau pistolet-mitrailleur, le PPK-20, qui sera toutefois plutôt destiné aux exportations.

En septembre 2020, le groupe avait dévoilé un nouveau fusil de chasse intelligent, le MP 155 Ultima, une arme capable de filmer, diffuser des vidéos, se connecter à d'autres appareils et transférer des données grâce à un ordinateur.

Valentin Vlassenko, directeur du centre de conception d’armes légères civiles Kalachnikov, avait alors déclaré que le groupe s’attendait «à une demande assez élevée, bien que le produit ne soit pas donné». En effet, la nouvelle arme a été pensée pour attirer un tout nouveau public pour le groupe: les amateurs d’électronique qui ne s’intéressaient pas au tir.

La «kalach»

Le fusil Kalachnikov est l’arme la plus répandue sur la planète. Selon différentes estimations, entre 75 millions et plus de 100 millions de ces fusils seraient actuellement en circulation dans le monde.

Pourtant, dans une lettre adressée aux Nations unies en 2006, son concepteur, Mikhaïl Kalachnikov, avait estimé que «seul un dixième de ce puissant arsenal» avait été produit légalement.

«Tous les autres sont des modèles piratés et des imitations sans licence», avait-il affirmé.

Il avait souligné que les armes devaient être «un moyen de protéger la paix, les droits et la démocratie» et non «un outil de terreur».