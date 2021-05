«Qui peut deviner ce que l'on annonce?» Kalachnikov intrigue avec une vidéo puis annonce la couleur

Après avoir publié sur Instagram les images de l’essai d’une nouvelle arme et appelé à deviner ce que présente la vidéo, le groupe russe Kalachnikov a annoncé qu’il s’agissait de 22 missiles modernisés Vikhr.

La Russie a testé avec succès des missiles guidés modifiés Vikhr, vient d’annoncer le service de presse du groupe Kalachnikov qui précise dans un communiqué qu’un hélicoptère Ka-52 Alligator avait lancé 22 engins.

Les spécialistes ont réussi à augmenter la probabilité d’atteindre la cible lors de tirs à courte distance et à augmenter la stabilité en vol. Ces changements n’ont pas altéré les caractéristiques tactiques et techniques du missile. La vitesse maximale des Vikhr atteint 610 m/sec pour une portée de 800 à 10.000 mètres et une altitude de 10 à 4.000 mètres. Vikhr est capable de percer une armure homogène de 750 millimètres d'épaisseur derrière la protection dynamique.

Des images du test de l’arme ont été précédemment diffusées sur le compte Instagram du géant russe de l’armement.

«Si jamais, c'est un spoiler pour le grand lancement. Qui peut deviner ce que l'on annonce?», indique la légende de la vidéo.

Autres nouveautés

Le groupe fait également part de certaines autres de ses conceptions, comme les nouveaux pistolets Lebedev, MPL et MPL1, de calibre 9x19 millimètres, qui ont achevé avec succès en mars la série de tests prévus.

Les principales qualités de la version MPL1: un canon plus long, la possibilité de visser un silencieux ainsi qu’un système spécial de visée. L’arme pèse 800 grammes avec le chargeur, vide, et 1,15 kilos avec le silencieux.

Les deux versions ont été approuvées et sont venues doter les forces de la Garde nationale, a fait savoir le 24 mai le PDG du groupe, Dmitri Tarassov.

Cette année devrait voir débuter les livraisons du pistolet-mitrailleur PPK-20, poursuit-il. Selon Dmitri Tarassov, aucune livraison n’a encore été effectuée, mais elles sont prévues pour cette année.

Avec une longueur totale de 640 à 700 millimètres et un canon de 233, le fusil pèse 3,65 kilos et peut être chargé de 30 cartouches.

L’arme s’est vu consacrer un paragraphe sur le site du ministère français des Armées qui a évoqué le salon Armya 2020 d’août dernier en Russie.

«La crosse squelette métallique a été remplacée par une crosse rabattable réglable en longueur. Sa poignée ergonomique est semblable à celle de l’AK 12», indique le ministère. En outre, «le système de visée basique est constitué d’une hausse à curseur et d’un guidon protégé par des oreilles de protection, cependant il est possible d’adjoindre une visée "point rouge"».

Cibler un nouveau public

En septembre 2020, Kalachnikov a dévoilé un nouveau fusil de chasse intelligent, le MP 155 Ultima. Cette arme est capable de filmer, de diffuser des vidéos, de se connecter à d'autres appareils et de transférer des données grâce à un ordinateur.

Valentin Vlassenko, directeur du centre de conception d’armes légères civiles Kalachnikov, a déclaré que la nouveauté avait suscité beaucoup d’intérêt et qu’il s’attendait «à une demande assez élevée, bien que le produit ne soit pas donné».

«Il a été conçu dans le but d'attirer un tout nouveau public pour nous, les amateurs de gadgets, qui ne s’intéressaient pas au tir. Nous prévoyons de développer les capacités de cette plateforme et sommes prêts à discuter avec les concepteurs de logiciels de la création d'applications pour cette arme intelligente», expose-t-il dans une interview à Rossiiskaya gazeta.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait précédemment déclaré que les concepteurs se penchaient sur la mise au point des «armes de demain», annonçant le lancement de la production en série de robots qui opèrent grâce à l’intelligence artificielle et capables de combattre seuls.