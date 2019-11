Des chercheurs ont trouvé un lien entre cette maladie cardiaque et le cancer

Le rapport entre le risque de développer un cancer et la détérioration des vaisseaux du cœur a été révélé par les scientifiques qui ont réalisé, pour la Mayo Clinic, aux États-Unis, une étude publiée dans la revue European Journal of Preventive Cardiology.

Des scientifiques ont découvert un lien entre le développement de tumeurs solides cancéreuses et la dysfonction endothéliale microvasculaire, un signe précoce de maladies cardiovasculaires, indique une étude menée par la Mayo Clinic américaine et dont les résultats ont été publiés dans la revue European Journal of Preventive Cardiology.

Les recherches se sont fondées sur l’analyse de l’état de 488 patients atteints de maladies cardiaques qui ont été suivis sur une période allant jusqu’à 12 ans. Il s’est avéré que la dysfonction endothéliale microvasculaire était associée à un risque de cancer plus de deux fois supérieure à la normale.

10% des patients malades d’un cancer

Parmi les 221 patients identifiés comme présentant cette pathologie, 9,5% se sont vus diagnostiquer un cancer à tumeur solide au cours de la période de suivi.

Cependant, il est nécessaire d’effectuer une recherche approfondie afin de creuser la question sur le rapport entre les deux affections, a affirmé Amir Lerman, cardiologue de la Mayo Clinic et auteur principal de l’étude.

Les patients atteints de dysfonction endothéliale microvasculaire ont également tendance à avoir d’autres problèmes de santé, ce qui aurait pu contribuer à l’examen détaillé de l’état de santé des patients concernés, impliquant une possibilité plus élevée de dépistage d’un cancer, selon le compte-rendu des recherches.

La dysfonction endothéliale se manifeste par l’endommagement des parois de petits vaisseaux coronaires, ce qui affecte leur capacité à se dilater et limite l’afflux de sang riche en oxygène. L’hypertension, l’hypercholestérolémie, le tabagisme, l’obésité, le diabète, les douleurs thoraciques figurent parmi les causes et les symptômes de la pathologie. Même s’il est difficile de la détecter, la dysfonction endothéliale répond bien au traitement.