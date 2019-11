Ces aliments accélèrent le métabolisme

Des chercheurs ont dressé une liste de recommandations pour les personnes qui veulent accélérer leur métabolisme pour perdre un poids excessif et réduire les risques d’obésité, relate Food.news.

Selon ces scientifiques, certains aliments contiennent des nutriments ou des propriétés spécifiques qui aident à renforcer le métabolisme.

Tout d'abord, une étude publiée dans la revue International Journal of Obesity indique qu’il est bon de boire du thé vert , car il peut augmenter les dépenses d'énergie de 5%, ce qui contribue à la lutte contre l'excès de poids et l'obésité.

Un rapport publié dans la revue Nutrition and Metabolism a révélé que les œufs durs présentent également des bienfaits car ce sont des aliments riches en protéines. Un œuf dur contient environ 6,29 grammes de protéines.

Selon ces recherches, les produits riches en protéines peuvent augmenter l'effet thermique de l’alimentation, ce qui correspond à la quantité d'énergie nécessaire pour digérer, absorber et transformer les nutriments contenus dans les aliments. Ainsi, il est possible de perdre davantage de calories.

D'après les chercheurs, les aliments riches en protéines peuvent augmenter de 15 à 30% la thermogenèse induite par le régime alimentaire.

En outre, les résultats du travail des scientifiques, publiés sur les sites Taylor & Francis Online et ScienceDirect, ont découvert que sont également recommandés: le gingembre qui possède des propriétés bénéfiques stimulant le métabolisme et les lentilles qui sont également riches en protéines et accélèrent le métabolisme. De la même manière, le piment rouge contient un composé appelé la capsaïcine qui peut améliorer le métabolisme et augmenter la satiété.

Les nutritionnistes ont souligné que la consommation d’aliments contenant de la capsaïcine peut augmenter les dépenses énergétiques d'environ 50 kilocalories par jour.

D’après d’autres études publiées dans les revues British Journal of Nutrition, American Journal of Physiology et sur le site American Diabetes Association, pour améliorer et accélérer le métabolisme les chercheurs recommandent de consommer des graines de lin, du café, des noisettes brésiliennes, des brocolis et des herbes potagères aux feuilles vert foncé, comme les épinards.