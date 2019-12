Végane depuis cinq ans, elle mange de la viande et s’étonne des résultats

Une jeune femme, qui était végane pendant cinq ans, a décidé de changer son régime alimentaire et a inclus dans ses repas de la viande, des œufs et du saumon. Selon ses dires, cela lui a donné plus d’énergie et a largement amélioré sa santé. D’ailleurs, assure-t-elle, son exemple a été suivi par d’autres amis végans.