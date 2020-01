L’ex-médecin de Steve Jobs explique comment résister au stress des mégapoles

Bouger plus, savoir se reposer, être en contact avec la nature et donner de la régularité à sa vie, voici les principes à ne pas négliger pour résister au rythme des grandes villes, estime un médecin émérite de la Silicon Valley.

David Agus, chercheur oncologue de la Silicon Valley, qui a traité Steve Jobs, a évoqué une série de règles qu’il suffit de suivre pour permettre aux citadins des grandes villes de rester en bonne santé.

En visite à Moscou à l’occasion du Salon international de la santé, il a conseillé de passer plus de temps dans la nature et de bouger plus.

«Notre corps est fait pour être en mouvement, nous vivons grâce aux contractions musculaires. De fait, pour notre santé, il est primordial de bouger», a-t-il expliqué dans une interview accordée au site officiel du maire de Moscou.

Le Dr Agus a par ailleurs tenu à rappeler l’importance du repos , conseillant d’y consacrer au moins une demi-heure par jour. Regarder la télé, lire ou tout simplement regarder par la fenêtre, une pause est nécessaire pour baisser le niveau du stress qui s’est accumulé durant la journée.

Il ne faut pas non plus négliger les horaires réguliers de repas, a affirmé le médecin, qui a conseillé de manger trois fois par jour. Une collation est quant à elle à proscrire, car celle-ci risque de perturber le métabolisme.

«À cause de cela, on voit apparaitre du surpoids, une activité cérébrale baisse», a indiqué le chercheur. Il n’a pas manqué également de souligner l’importance de la régularité des horaires du coucher et du lever.