Deux nouveaux cas de coronavirus liés au «cluster» de la station de ski en Haute-Savoie

Les autorités de santé françaises ont confirmé ce dimanche 9 février que deux autres personnes qui ont été diagnostiquées positives au nouveau coronavirus, une en Grande-Bretagne et l'autre en Espagne, ont été en contact avec les Britanniques de Haute-Savoie qui ont contracté le virus dans une station de ski.

«Nous avons appris aujourd'hui qu'il y avait deux autres cas liés à ce "cluster", deux adultes: l'un diagnostiqué au Royaume-Uni et l'autre diagnostiqué à Majorque en lien avec un séjour dans l'appartement des Contamines-Montjoie», a informé Jérôme Salomon dans une déclaration télévisée.

Cinq nouvelles contaminations en France

Ce samedi 8 février, cinq Britanniques ont été évalués positifs au virus en France après avoir partagé un chalet dans le village de montagne français des Contamines-Montjoie.

Auparavant, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a relaté qu’un ressortissant britannique, qui a séjourné en Haute-Savoie après son retour de Singapour, avait contaminé cinq personnes en France, dont un enfant de neuf ans. Il s'agit d'un «cluster», c'est-à-dire un regroupement de plusieurs cas autour d'un cas initial.

Selon le directeur général de la santé, trois écoles où s’était rendu l’enfant infecté au coronavirus ont été fermées par précaution, notamment une aux Contamines, une à Saint-Gervais, ainsi que l'école Montessori de Thonon-les-Bains, selon Jérôme Salomon.

L’épidémie de coronavirus

Ces cinq nouveaux cas portent à 11 en France le nombre de personnes contaminées au virus qui a fait au total 813 morts et contaminé plus de 37.000 personnes en Chine continentale. Qui plus est, le virus a fait cette semaine sa première victime non chinoise, un Américain de 60 ans porteur du virus est décédé jeudi 6 février dans un hôpital de Wuhan, à l'épicentre de l'actuelle crise sanitaire.