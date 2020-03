Des scientifiques démystifient les effets des oméga-3 dans la lutte contre le cancer

Des chercheurs de l'université d'East Anglia ont démystifié les bienfaits supposés des acides gras oméga-3, un complément alimentaire populaire considéré comme une prévention efficace au cancer, fait savoir un communiqué de presse publié sur le site Internet MedicalXpress.

Les scientifiques ont analysé 47 études impliquant à la fois des personnes en bonne santé et des personnes à qui avait été diagnostiqué un cancer, ainsi que 86 autres portant sur le risque de maladies cardiovasculaires et de décès prématurés. Plus de 100.000 volontaires ont participé à l’expérience. Une partie des participants a consommé des oméga-3 en complément pendant au moins un an, tandis que les autres se contentaient d’une alimentation normale.

Il s'avère selon les calculs que, sur 1.000 personnes qui auraient consommé des compléments de ce type pendant quatre ans, seules trois d'entre elles auraient échappé à la mort en raison d’une maladie cardiovasculaire, six auraient évité une maladie cardiaque ischémique et trois auraient développé un cancer de la prostate. Selon les scientifiques, les effets bénéfiques comme les néfastes sont tout aussi insignifiants.

Dans le même temps, on ne sait pas clairement quels sont les effets des acides gras oméga-3 fournis par les aliments, comme par exemple le poisson, qui est aussi riche en sélène, en iode, en vitamine D et en calcium.