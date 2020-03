Ces symptômes clés auxquels faire attention en pleine épidémie de Covid-19

Selon les spécialistes, le trio des symptômes les plus répandus du Covid-19 , -la fièvre, la toux et l'essoufflement- ne sont pas les seuls qui pourraient signaler une infection parle nouveau virus, rapporte CNN.

La liste de symptômes clés qui pourrait signifier que vous êtes infectés par le Covid-19 inclut la fièvre, la toux et l'essoufflement. Toutefois, dans certains cas, il ne s’agit que de la grippe.

De ce fait, les spécialistes expliquent les différences entre ces symptômes, ainsi que quand il faut commencer à soupçonner que vous avez le Covid-19 et réagir conformément, détaille CNN.

Le trio de symptômes essentiels

Alors que la fièvre est l’un des symptômes les plus répandus en ce qui concerne le Covid-19, les médecins rappellent de ne pas paniquer avant que la température ne s’élève à plus de 37,7 degrés. Qui plus est, il est conseillé de mesurer sa température et de s’attendre à une évolution car elle ne reste pas la même tout au long de la journée. En outre, il est mieux de la prendre dans l'après-midi ou en début de soirée.

La toux est un autre symptôme clé, mais pas tous les types de toux. C’est plutôt la toux sèche, qui peut être sentie dans la poitrine, qui indique une possible infection par le coronavirus.

Enfin, l'essoufflement peut aussi signifier une contamination et il peut se produire sans la présence d’une toux. La sensation de serrement dans la poitrine ou celle de ne pas pouvoir respirer assez profondément pour reprendre son souffle sont des signesd'alerte, expliquent les spécialistes.

En plus de difficultés respiratoires ou de l'essoufflement, une douleur thoracique et l'impression de perdre connaissancefigurent également parmi les premiers symptômes causés par le nouveau coronavirus.

Beaucoup d'autres symptômes peuvent ressembler à la grippe, y compris maux de tête, écoulement nasal, problèmes digestifs, courbatures, douleurs dans le corps et fatigue. Un signe possible que vous pourriez avoir le Covid-19 consiste en la persistance de tous ces symptômes, surtout l'essoufflement, après environ une semaine, ainsi qu’en leur aggration.

Des symptômes peu ordinaires

D’autres, comme l'anosmie (ou trouble de l'odorat) et la dysgueusie (altération du goût) pourrait aussi témoigner d’une infection par le coronavirus, aux premiers stades de la maladie, déclare l’Académie américaine d'otolaryngologie et de chirurgie cervico-faciale.

Il est connu depuis longtemps qu'une perte soudaine de l'odorat peut être associée à des infections respiratoires provoquées par d'autres types de coronavirus. En général, le Covid-19 est plus dangereux si vous avez d’autres problèmes de santé, comme le diabète, l'asthme ou le cancer.

La pandémie

Selon le directeur général de Santé, Jérôme Salomon, le nombre de morts dus au coronavirus en France a atteint le 25 mars les 1.331, alors que 2.827 personnes sont en réanimation. 11.539 malades étaient hospitalisés.

D’après l’OMS, le nombre de personnes infectées au 25 mars par le coronavirus dans le monde a dépassé 414.000 et 18.000 en sont mortes.