Un nouveau symptôme du Covid-19 découvert par des médecins

Toux, fièvre, infection respiratoire et difficultés à respirer sont les symptômes les plus courants du Covid-19. Pourtant, les spécialistes de l’Académie américaine d’ophtalmologie ont mis en garde contre un nouveau symptôme très rare. Il s’agit d’une inflammation de la muqueuse de l'œil, donc d’une conjonctivite, comme indiqué le 27 mars sur le site de l’Académie.

Les médecins se sont appuyés sur les données de spécialistes chinois ayant pris soin de patients atteints du nouveau coronavirus. Selon leur étude, l’un des 30 infectés avait une conjonctivite.

Une autre recherche, publiée dans le New England Journal of Medicine, indique que des cas de conjonctivite ont été signalés en Chine chez neuf patients sur 1.099 malades.

La propagation du virus dans le monde

Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le coronavirus avait un caractère pandémique. Depuis sa détection en décembre dernier en Chine, il a contaminé plus de 600.800 personnes dans le monde entier et en a tué plus de 27.400.

Pour éviter la propagation du Covid-19, plusieurs pays sont confinés.