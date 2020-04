«Nous n'avons pas franchi le pic de l'épidémie»: Poutine s’exprime sur la situation sanitaire en Russie

Poutine a fait le point ce 13 avril sur la situation sanitaire en Russie, soulignant qu’elle s’aggravait et que de plus en plus de cas sévères étaient enregistrés. De ce fait, il a demandé de faire des rapports quotidiens en traitant la non mise en œuvre des mesures préventives dans certaines régions de Russie comme une négligence criminelle.

La situation sanitaire en lien avec l’épidémie de Covid-19 en Russie évolue quotidiennement et pas pour le mieux, il y a de plus en plus de cas de maladies sévères, a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion tenue ce lundi 13 avril.

«Le nombre de personnes infectées est en augmentation et les cas graves sont de plus en plus nombreux.»

Le Président russe a également chargé le gouvernement de mettre à jour le bilan concernant le coronavirus et de faire un rapport quotidien.

«Les prochaines semaines seront en grande partie déterminantes. De ce fait, toutes nos actions, je pense aux mesures préventives sur le terrain et à l'organisation du travail de l'ensemble du système de santé, doivent être construites de la meilleure façon possible», a ajouté Vladimir Poutine.

Le pic de l'épidémie n’est pas atteint

En outre, le pic de l'épidémie de coronavirus en Russie, y compris à Moscou, n'a pas été atteint, a souligné le dirigeant.

«Dans l'ensemble, comme le disent les spécialistes, nous n'avons pas franchi le pic de l'épidémie, même à Moscou», a-t-il déclaré.

Il a tenu à souligner que de ce fait «les mesures imposées par les autorités locales [de Moscou, ndlr] sont justifiées».

Qui plus est, Vladimir Poutine a précisé qu’il était important «que toutes les questions techniques et administratives soient préparées en détails et fonctionnent efficacement pour que cela ne pose pas de problèmes supplémentaires aux citoyens».

«Négligence criminelle»

Le Président russe a qualifié de négligence la situation relative à la non mise en œuvre par certains sujets de la Russie des normes sanitaires et épidémiologiques dans la lutte contre le coronavirus.

«En ce qui concerne les faits négatifs qui ont également été mentionnés aujourd'hui, dans certaines sujets, si ce n'est une épidémie, alors une croissance significative a été notée. […] Et c'est le résultat d'une négligence tout simplement, je pense que je ne peux pas l'appeler autrement», a martelé Vladimir Poutine.

Il a demandé aux spécialistes sur place, aux dirigeants des sujets de la Russie, aux médecins et aux chefs d'entreprises de traiter toutes les exigences des médecins sanitaires en chef de la manière la plus sérieuse possible.

«Encore une fois, si quelque chose n'est pas fini à temps, je le considèrerai comme une négligence criminelle, avec toutes les conséquences, pas seulement administratives», a-t-il conclu.

Le Covid-19 en Russie

D’après les derniers chiffres officiels, 18.328 cas de contamination au coronavirus ont été à ce jour confirmés en Russie, dont 2.558 au cours de ces dernières 24 heures. Pour le moment, 1.470 patients ont guéri, quant au nombre de décès, le pays en déplore 148.