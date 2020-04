Le Covid-19 pourrait être transmis de personnes décédées

Le premier cas de transmission du Covid-19 d'un patient décédé à un médecin-légiste aurait eu lieu en Thaïlande, le médecin est mort, ont déclaré deux chercheurs de Bangkok et de Pune.

Un médecin-légiste thaïlandais est mort à Bangkok fin mars des suites du Covid-19, ce serait le premier cas confirmé de transmission du coronavirus d’une personne décédée, affirment Won Sriwijitalai du RVT Medical Center de Bangkok et Viroj Wiwanitkit de la Dr DY Patil University à Pune, en Inde, qui ont publié une lettre dans le Journal of Forensic and Legal Medicine.

Selon ces scientifiques, il est peu probable que ce médecin-légiste ait été infecté par un porteur vivant du virus fin mars, alors que presque tous les cas de Covid-19 signalés en Thaïlande étaient importés. Dans le même temps, ce médecin avait affaire à des échantillons biologiques et des corps.

Or, il n'y a pas d’informations exactes sur le nombre de cadavres infectés par le coronavirus, car ils ne sont pas soumis à des contrôles réguliers en Thaïlande, notent les experts.

«Les professionnels de la médecine légale doivent porter des dispositifs de protection, dont une combinaison de protection, des gants, des lunettes, une casquette et un masque. La procédure de désinfection utilisée dans les salles d'opération peut également être appliquée dans les unités de pathologie et de médecine légale», estiment les experts.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les poumons des personnes décédées d'une pneumonie causée par le nouveau coronavirus peuvent être dangereux s'ils ne sont pas correctement manipulés lors d'une autopsie. D’autre part, l’OMS affirme que les virus ne vivent pas longtemps après la mort de leur porteur.

Covid-19 en Thaïlande et dans le monde

En Thaïlande, 2.613 cas de Covid-19 ont été signalés à ce jour et 41 personnes sont décédées depuis le début de l’épidémie, selon l’université Johns-Hopkins.

Au total, il y a près de deux millions de cas d'infection dans le monde et plus de 123.000 personnes sont décédées.