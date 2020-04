Ces trois facteurs augmenteraient le risque d’infection et de décès du au Covid-19

Les hommes, les personnes d’un âge avancé et ceux qui ont déjà d’autres maladies risquent le plus d’attraper le Covid-19 et d’avoir des complications graves pouvant conduire à la mort, a estimé jeudi 17 avril le professeur Chris Whitty, médecin-chef conseiller auprès du gouvernement du Royaume-Uni, dans une vidéo diffusée via YouTube.

Selon M.Whitty, un âge avancé est le premier facteur de risque si on étudie les statistiques des décès dus au coronavirus, c’est pour cette raison qu’il importe de protéger les aînés pendant la pandémie.

«Près de 90% des patients décédés des suites du Covid-19 avaient au moins une autre maladie», a-t-il noté.

En plus, il est «absolument clair», que les personnes souffrant de maladies cardio-vasculaires ou autres sont aussi plus vulnérables.

Le troisième facteur de risque est le sexe masculin, à son avis. Les hommes sont plus souvent infectés par le Covid-19 que les femmes «pour des raisons qui ne sont pas encore claires».

La pandémie de Covid-19 a touché presque tous les pays du monde. Selon un dernier bilan publié par l’Université Johns-Hopkins, plus de 2,2 millions de personnes ont été contaminées dans le monde et plus de 151.000 personnes en sont décédées.