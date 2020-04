Ces produits qui donnent de l'énergie comme des boissons énergisantes

Alors que la boisson énergisante destinée à donner un regain d'énergie à son consommateur peut nuire également à sa santé et à sa vie, une diététicienne russe a conseillé simplement de prendre du thé vert, du jus de tomate, des légumes verts ou du poisson gras, qui sont tout aussi énergisants mais sans danger.

Depuis longtemps les scientifiques tirent la sonnette d’alarme sur la consommation de boissons énergisantes. Dans le sillage de leur popularité accrue de par le monde, on note une augmentation des passages aux urgences et des décès, ce qui a soulevé des questions sur leur substitution par des produits plus sains.

«Le jus de tomate sans sel ne permettra pas aux globules rouges de se coller les uns aux autres, et fournira une meilleure rhéologie sanguine. Mieux le sang circule, mieux nous pensons, et cela tonifie. [...] On peut préparer des smoothies avec des baies congelées, les mélanger avec des produits laitiers fermentés. Cela aidera à protéger les cellules et donnera de l'énergie», a précisé la nutritionniste.

La diététicienne Elena Solomatina dans une interview à la radio russe Govorit Moskva a énuméré les aliments et les boissons qui peuvent tonifier aussi bien que des boissons énergisantes, sans pour autant nuire à la santé. Selon elle, ce sont avant tout le café naturel et le thé vert qui est riche en antioxydants, ainsi que le chocolat et le cacao naturel.

Selon elle, les aliments protéinés, ainsi que les aliments riches en vitamine D, tels que les graines et les huiles végétales, revigorent aussi bien.

«Nous avons besoin de légumes verts, ils ont de la chlorophylle. Outre des effets antiseptiques, ils maintiennent le niveau d'oxygène dans le sang. [...] Il faut ajouter du poisson gras ou de l'huile de lin à son régime alimentaire, car les Oméga-3 protègent le cerveau», a ajouté Mme Solomatina.