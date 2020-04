Un nouvel hôpital militaire pour faire face au Covid-19 s’ouvre en avance près de Moscou – vidéo

Les spécialistes du ministère russe de la Défense ont achevé avant la date prévue la construction et l’aménagement d’un nouveau centre médical près de Moscou. Il est déjà doté d’un tomographe et de respirateurs artificiels. Cet hôpital fait partie d'un projet plus large devant permettre d'accueillir 1.600 patients.

Le ministère russe de la Défense a achevé une semaine plus tôt que prévu la construction d’un centre médical multifonctionnel à Odintsovo, dans la région de Moscou, annonce un communiqué ministériel. L’établissement peut accueillir 100 patients.

«Les ouvriers ont terminé l’assemblage et l’installation du matériel médical et des équipements spéciaux», précise le document.

Les spécialistes ont notamment installé des appareils de radiographie, un tomographe, un échographe, des équipements pour l’anesthésiologie et l’endoscopie, ainsi que des respirateurs artificiels.

Un projet de 16 hôpitaux avant le 15 mai

Des lits fonctionnels d'hôpital et d’autres équipements, ainsi que des moyens de transport des patients, ont également été acheminés. Des médecins et du personnel soignant sont déjà sur place: infectiologues et pneumologues, anesthésiologistes et radiologistes.

Les ouvriers militaires russes sont en train de construire 14 autres centres médicaux destinés à lutter contre le Covid-19. Le 17 avril, ils ont achevé le premier du genre dans la région de Nijni Novgorod. Les 16 centres, qui doivent être mis en exploitation avant le 15 mai, devront pouvoir accueillir au total 1.600 patients. Les travaux ont commencé le 20 mars et s’effectuent 24 heures sur 24.

Selon le dernier bilan, la Russie compte 62.773 contaminés au coronavirus et 555 morts. Dans le monde entier, plus de 2.700.000 personnes ont été contaminées et plus de 190.000 sont décédées, selon l’Université Johns-Hopkins.