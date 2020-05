Ce ne sont pas les complications pulmonaires qui causent la mort de malades du Covid-19, selon un médecin russe

Le médecin en chef du Centre scientifique et clinique fédéral de Russie, Alexandre Troïtski, a cité les causes de décès des victimes du Covid-19. Ainsi, selon lui, la majorité des patients succombent non pas de complications pulmonaires mais d’insuffisance rénale.

«Les patients qui séjournent chez nous pendant un temps prolongé sous ventilation artificielle passent par une phase d’insuffisance rénale», a-t-il indiqué à la radio Business FM.

Il a précisé qu’un tel état exigeait une hémodialyse accompagnée d’administration de médicaments appropriés, ainsi que de l’emploi de systèmes spéciaux permettant de lutter contre l’insuffisance rénale.

L’épidémie

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 235.519 morts dans le monde, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles le 1er mai à 19h00 GMT. Plus de 3.303.510 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

Les États-Unis sont toujours le pays le plus touché avec 63.127 décès pour 1.082.411 cas. Suivent l'Italie, avec 28.236 morts, le Royaume-Uni, avec 27.510 morts, l'Espagne, avec 24.824 morts, et la France, avec 24.594 morts.

Mais en termes de nombre de décès par rapport à la population, c’est la Belgique qui est la plus touchée avec 66 décès pour 100.000 habitants. En France, ce chiffre est de 38.