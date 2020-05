Les guéris du Covid-19 risquent de développer un syndrome inflammatoire, prévient un médecin

Le risque de syndrome inflammatoire chez les patients qui ont passé l’épreuve du Covid-19 a été évoqué par l’infectiologue russe Ievgueni Timakov. Il a fait remarquer que cette réaction inflammatoire systémique du corps pourrait être une réponse à toute infection grave, notamment au coronavirus. Selon lui, c’est la réaction du corps aux toxines éjectées par le virus.

«Le système immunitaire enclenche une hyperréaction anti-inflammatoire sous forme de médiateurs inflammatoires spécifiques, surtout des interleukines [un groupe de cytokines, ndlr] qui provoquent des complications», a-t-il souligné dans une interview au journal russe Argoumenty i fakty.

Selon lui, une réaction inflammatoire peut se manifester comme de la fièvre, la formation d’œdèmes importants, un taux de leucocytes élevé, des éruptions sur la peau, l’inflammation des vaisseaux sanguins ou encore l’apparition de micro-caillots.

L’épidémie dans le monde

La pandémie a fait au moins 283.978 morts, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles ce 11 mai à 19h00 GMT. Plus de 4.148.350 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Les États-Unis sont toujours le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 79.894 décès. Viennent ensuite le Royaume-Uni avec 32.065 morts, l'Italie avec 30.739 morts, l'Espagne avec 26.744 morts, et la France avec 26.643 morts.

Néanmoins, d’après le nombre de décès par rapport au total de la population, c’est la Belgique qui est le pays le plus durement touché, avec un ratio de 75 décès pour 100.000 habitants. Elle est suivie de l'Espagne, de l'Italie, du Royaume-Uni et de la France avec, respectivement, 57, 51, 47 et 41 décès pour 100.000 habitants.