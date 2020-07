Le Pentagone a décidé de transférer 9.500 soldats d'Allemagne vers l'Italie et la Belgique, où le quartier général des forces américaines en Europe sera également déplacé dans quelques semaines, a annoncé le chef du département de la Défense. Washington projette d’envoyer des forces en Pologne et dans les États baltes en cas d'accord avec ces pays.

Les Russes doivent s’attendre à de nouvelles souches de grippe jusqu’ici inconnues, a mis en garde la chef de Rospotrebnadzor (Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain), Anna Popova.

«Les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé alertent sur l’approche de virus grippaux contre lesquels nous n'avons été vaccinés ni autrefois ni les années précédentes. Et cela souligne une fois de plus la nécessité de la vaccination contre la grippe cette saison», a-t-elle déclaré mercredi lors d'une réunion sur la situation sanitaire et épidémiologique en Russie.

Vaccination de la majorité des Russes

Au moins 60% de la population russe doit être vaccinée contre la grippe cette année, a souligné à son tour la vice-Première ministre Tatyana Golikova lors d’une réunion avec Vladimir Poutine.

«Compte tenu de la situation actuelle, la vaccination contre la grippe cette année devrait couvrir, selon nous, au moins 60% de la population», a-t-elle déclaré, notant que la circulation de la grippe augmente à la deuxième moitié de décembre.

Réserves de médicaments

Des stocks de réserve de médicaments et de dispositifs médicaux ont déjà été préparés pour la saison épidémique automne-hiver, a annoncé le ministre de la Santé Mikhaïl Mourachko.

«Afin de se préparer à la saison automne-hiver, des réserves de médicaments et de dispositifs médicaux ont été créées, entre autres. Nous avons constitué des réserves pour chaque médicament», a-t-il déclaré.

Actuellement, il faut focaliser les efforts sur les mesures préventives et la vaccination de la population contre la grippe en Russie, a souligné à son tour le Président Poutine.

«L'année dernière, plus de la moitié des citoyens russes se sont faits vaccinés. Cela a protégé des millions de personnes de la maladie. Beaucoup en ont souffert légèrement», a-t-il déclaré.