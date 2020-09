La lumière bleue des smartphones peut être aussi dangereuse pour la peau que le soleil

Les chercheurs ont établi que cinq jours de travail devant un écran pendant environ six heures par jour pouvaient avoir le même effet sur la peau que 25 minutes exposé au soleil de midi sans aucune protection, écrit A Current Affair.

Shyamalar Gunatheesan, dermatologue à la Skin and Cancer Foundation de la Biologic Psoriasis and Nail, a noté que les effets négatifs sur la santé de l'utilisation des appareils avec écrans équivalaient aux dommages causés par le soleil, relate A Current Affair.

La lumière bleue provenant des ordinateurs portables, des smartphones, des tablettes, des téléviseurs et des lampes LED en est responsable.

«L'exposition est courte, mais puissante. Elle pénètre immédiatement la peau», a-t-il expliqué.

Six heures devant l’écran = 25 min au soleil

«L'exposition à la lumière bleue, surtout pendant une longue période, provoque une hyperpigmentation qui peut conduire à un teint de peau plus brune. Nous voyons que cela conduit également au vieillissement, aux taches et à la déshydratation», a ajouté M. Gunatheesan.

Comment l’empêcher

Selon lui, le moyen le plus simple pour prévenir ce problème est de limiter le temps d'utilisation des appareils. Il a noté que ceci était bénéfique non seulement pour la santé mentale mais aussi pour la vision. De plus, il a recommandé de diminuer la luminosité des écrans pendant l’utilisation.

«Vous pouvez protéger votre peau avec des produits de beauté contenant de puissants antioxydants, notamment des vitamines B3 ou C. Un écran solaire tonifiant ou un fond de teint protégera votre peau bien mieux que les crèmes solaires ordinaires. Il est important que les produits contiennent une petite quantité d'oxyde de fer», a expliqué le spécialiste.