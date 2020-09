La pandémie a fait plus d’un million de morts, selon l’OMS

Le nouveau coronavirus a provoqué plus d’un million de décès dans le monde entier, selon les récentes données de l’Organisation mondiale de la santé.

Sur son site officiel, l’OMS fait état de 33.249.563 cas confirmés de Covid-19, dont 1.000.040 morts.

Le plus grand nombre de décès est enregistré aux États-Unis (203.000). Le Brésil se trouve en deuxième position avec plus de 141.000 morts, suivi par l’Inde (96.000) et le Mexique (76.000).

Dans le même temps, près de 23 millions de cas officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie sont aujourd’hui considérés comme guéris.