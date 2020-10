Le coronavirus influe sur les facultés intellectuelles des patients

Une étude menée par des neurophysiologistes britanniques et américains a révélé des problèmes neurologiques chez des patients gravement touchés par le Covid-19. Elle a été publiée sur le site medRxiv.

Les chercheurs ont analysé les données des tests cognitifs de 84.285 participants au test d’intelligence Great British Intelligence Test qui avaient connu une infection au Covid-19. Les personnes qui s'étaient rétablies de la maladie, y compris celles qui ne signalaient plus de symptômes, présentaient cependant des déficits cognitifs importants.

Le cerveau travaille moins bien

Leur âge, sexe, niveau d'éducation, revenu, groupe racial et ethnique et troubles médicaux ont été pris en compte. Les dérèglements constatés étaient d'une ampleur substantielle pour les personnes qui avaient été hospitalisées, mais aussi pour les cas bénins mais biologiquement confirmés dans lesquels les patients n'ont signalé aucune difficulté respiratoire, notent les chercheurs.

Celles qui s'étaient rétablis du Covid-19 présentaient des déficiences cognitives lors de la réalisation de tests de résolution de problèmes sémantiques, de mémoire, d'attention sélective et émotionnelle. Plus grave était l’état des malades, plus sérieux étaient les troubles constatés après la convalescence.