Un nutritionniste explique la différence entre les œufs blancs et les œufs bruns

Le nutritionniste Aitor Sánchez a expliqué dans le journal espagnol La Vanguardia si les œufs à coquilles blanches et ceux à coquilles brunes sont réellement différents.

«Au niveau nutritionnel, il n'y a pas de différence notable entre les œufs blancs et les œufs bruns. La couleur dépend des pigments transmis par la poule lors de la ponte des œufs, et cette caractéristique dépend principalement de la race de la volaille», a-t-il indiqué.

Selon le spécialiste, «la couleur des œufs a changé au fil du temps à cause des tendances» existantes. Par exemple, il y a des années, les best-sellers étaient les œufs blancs.

De toute façon, la couleur de la coquille ne dit rien de ses propriétés nutritionnelles ou du mode de vie de la volaille, assure Aitor Sánchez.

Comment cuire un œuf

L’auteur d’une publication parue en septembre dernier sur le portail chinois Sohu a expliqué comment cuire un œuf de sorte que son goût soit préservé et comment faciliter l’épluchage. «Moi aussi je cuisais les œufs juste en les posant dans un bol. Mais un jour j’ai vu comment une employée d’un café spécialisé dans le petit-déjeuner écalait facilement des œufs. D’ailleurs, ils étaient délicieux et très savoureux. Je lui ai donc demandé comment les cuire correctement et elle m’a expliqué qu’il ne fallait pas les mettre immédiatement sur le feu mais les laisser dans de l’eau froide pendant une dizaine de minutes [avant la cuisson, ndlr]», a-t-elle expliqué.

En outre, une fois la cuisson finie, il faut de nouveau mettre les œufs dans de l’eau froide pour en ôter plus aisément la coquille.