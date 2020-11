Combien de tasses de café peut-on boire par jour sans risque pour la santé?

Une chercheuse américaine a déclaré dans une interview au Huffington Post que la consommation de grandes quantités de café pouvait affecter la santé mentale en provoquant de l’anxiété. Il est donc recommandé de ne pas consommer plus de quatre tasses par jour.

La consommation de grandes quantités de café peut avoir un impact néfaste sur la santé mentale, a déclaré Laura Juliano, professeur de l'Université américaine de psychologie et chercheuse sur la caféine, interrogée par le Huffington Post.

Selon elle, les effets stimulants de la boisson imitent ou exacerbent les symptômes du trouble anxieux.

La chercheuse a souligné que certains sont capables de boire une triple portion d’espresso et de se coucher, tandis que d’autres personnes seront stressées toute la journée après avoir bu la même quantité de cette boisson.

En général, les personnes atteintes de troubles anxieux préexistants sont plus sensibles aux effets de la caféine, précise-t-elle.

«Certaines personnes peuvent éprouver de l'anxiété, de la nervosité à des doses beaucoup plus faibles que d'autres», a déclaré au Huffington Post Laura Juliano.

«Une partie de cette variabilité peut être due à la sensibilité à l'anxiété, aux différences génétiques, à d'autres médicaments ou remèdes - comme les contraceptifs oraux - ainsi qu'à la quantité de caféine à laquelle une personne est habituée, provoquant une tolérance», a-t-elle expliqué.

La chercheuse précise que cette boisson provoque de la nervosité et de l’anxiété chez certaines personnes à cause du fait que la caféine bloque les récepteurs du cerveau responsables de l’adénosine, un composé chimique qui joue un rôle dans un certain nombre de processus corporels, y compris le sommeil.

«L'adénosine s'accumule dans notre cerveau pendant les heures d'éveil et nous rend somnolents et moins alertes, a indiqué Mme Juliano. Lorsque la caféine bloque les récepteurs destinés à l'adénosine, elle nous rend plus éveillés et plus alertes».

La quantité recommandée de café

La chercheuse a ajouté, se référant à la FDA (Food and Drug Administration), qu’il était recommandé de ne pas boire plus de 400 milligrammes de café par jour, soit quatre tasses.

Pour réduire la dépendance à cette boisson, il est nécessaire de réduire progressivement sa consommation pendant deux ou trois semaines.