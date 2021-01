Boire du thé, fumer ou encore se coucher: ces habitudes quotidiennes qu’il faut éviter après le repas

Après avoir mangé, il est déconseillé de faire du sport, car cela perturbe l’absorption des nutriments par le système digestif, ainsi que fatigue le corps, révèle CNews. De plus, lors d’exercices physiques, le sang oxygéné est envoyé vers les muscles, alors que la digestion dirige le sang oxygéné vers l’estomac. De ce fait, faire les deux en même temps perturbera le processus.

Ensuite, il est également recommandé de ne pas aller se coucher après avoir mangé, ainsi que de ne pas rester assis, mais plutôt de préférer une petite balade d’une quinzaine de minutes.

Lors de la marche, la digestion est facilitée, tandis qu’en position assise l’estomac est comprimé et quand une personne est allongée les aliments descendent plus difficilement dans ses intestins. De plus, la position horizontale peut provoquer la remontée des sucs gastriques vers l’œsophage et le pharynx, précise le média.

Il est conseillé de laisser environ deux heures entre le repas et une activité physique ou le sommeil.

Et boire du thé ou fumer une cigarette?

L’idée de boire du thé pour bien digérer n’est pas bonne non plus. Cette boisson consommée après le repas, ainsi que dans l’heure qui le précède, empêche l’absorption du fer présent dans les aliments par notre organisme. De plus, ses tanins provoquent l’inhibition de certaines enzymes digestives. Il faut privilégier le café après avoir mangé ou attendre une heure avant de prendre du thé.

Enfin, il faut éviter de fumer une cigarette après avoir mangé, car la nicotine passera dans le tube digestif et se mélangera à l’oxygène contenu dans le sang, ce qui sera équivalent à l’effet d’avoir fumé plusieurs cigarettes.