«Fait pour dormir»: voici pourquoi il ne faut pas manger au lit

Depuis toujours, nombreux ont été ceux et celles qui se plaignent de la prise de poids. Le problème revient aujourd’hui en force avec la pandémie de Covid-19, le confinement ayant bousculé nos habitudes. Ainsi, certains ont commencé à prendre leurs repas assis en tailleur sur le lit. Ce qui est à bannir absolument, affirme la nutritionniste Laurence Plumey sur Europe 1.

Cette posture n’affecte pas la digestion, constate-t-elle.

«Pour l’estomac, ça ne change rien qu’on soit assis dans son lit ou assis à une table.»

Toutefois, elle «a des conséquences sur plusieurs choses». Avant tout, il y a de gros inconvénients pour le dos.

«Quand on est assis sur une chaise, le dos est tenu bien droit par un dossier rigide. Ce qui n’est pas le cas dans un lit», explique la nutritionniste.

Le lit et le sommeil

Mais ce qui est encore plus important, ce sont les associations du cerveau.

«Un lit est fait pour dormir. Quand on habitue son cerveau à associer le lit avec plein d’autres activités, comme manger et travailler, cela lui fait oublier que c'est avant tout fait pour dormir.»

Et s’habituer «à faire autre chose que dormir dans son lit» risque de rendre plus mauvaise la qualité du sommeil, ajoute-t-elle pour conclure.

Un sondage réalisé en novembre dernier par l’Ifop montre que quelque 38% des Français souffrent de troubles du sommeil depuis l’annonce du reconfinement. Mais, même en dehors des restrictions liées à l’épidémie, les Français ont perdu en moyenne 1 heure 20 de sommeil entre 1989 et 2017 et ne dorment plus que 6h42 par nuit, avait précédemment constaté un spécialiste, mettant en cause la pollution sonore, le stress et les écrans.