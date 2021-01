Des scientifiques découvrent les conséquences dangereuses du déficit de sommeil

Des chercheurs américains de l'Université de l'Ohio ont mené une étude sur les effets du manque chronique de sommeil et ont comparé les conséquences à une commotion cérébrale, comme l’indique une publication de la revue Sports Medicine.

Les scientifiques ont sélectionné plus de 30.000 athlètes et analysé leur état de santé. La plupart se sont plaints de maux de tête, de photophobie, de vertiges et de migraines.

Selon l’étude, les chercheurs ont estimé que ce tableau clinique correspondait presque entièrement aux conséquences d'un traumatisme crânien, surtout d'une commotion cérébrale. Les participants n’avaient pas de tels soucis auparavant.

La cause des problèmes

Après avoir étudiés les données collectées, les scientifiques ont conclu que le danger tenait au manque régulier de sommeil la nuit.

L'étude indique que les gens commencent à avoir des problèmes de santé, combinés au stress quotidien. En outre, la privation de sommeil comporte un risque de perte de concentration.