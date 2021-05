Moins de 10.000 contaminations journalières en France, les indicateurs baissent toujours à l'hôpital

Les hôpitaux de l'Hexagone accueillent actuellement 19.720 malades du Covid-19 (contre 19.765 la veille), dont 324 admis ces dernières 24 heures, selon les données de SpF. Ce chiffre était passé samedi sous les 20.000, pour la première fois depuis le 27 octobre dernier.

Dans les services de soins critiques, qui abritent les malades les plus gravement atteints, on comptait 3.515 patients (contre 3.544 la veille), dont 73 récemment admis (et 115 la veille).

Ce chiffre s'était maintenu aux alentours de 5.900 à 6.000 lors de la deuxième quinzaine d'avril, soit le pic de la troisième vague, avant de redescendre nettement depuis début mai.

Sur sept jours, SpF fait état de 4.600 admissions à l'hôpital, dont 1.124 dans les services de soins critiques.

© Sputnik Propagation du coronavirus en France, 23 mai 2021

Contaminations en baisse, mortalité aussi

70 personnes sont décédées de cette maladie à l'hôpital (89 selon les chiffres publiés samedi), le bilan général atteignant 108.625 morts depuis le début de l'épidémie, début 2020.

En matière de contaminations, 9.704 cas positifs ont été enregistrés ces dernières 24h, pour un taux de positivité des tests (nombre de personnes positives, rapporté au nombre total de personnes testées) en diminution à 3,8%, contre 4% la veille.

Concernant la vaccination, 23.081.274 personnes ont reçu une première injection depuis le début de la campagne vaccinale, à la toute fin décembre, et 9.706.333 les deux doses, selon la Direction générale de la Santé.

Le gouvernement vise les 30 millions de premières injections à la mi-juin.

Après six mois de fermeture et un hiver gâché par le Covid meurtrier, la France a retrouvé une partie de ses loisirs (terrasses, cinémas, ouverture de tous les magasins), avec la levée d'une partie des restrictions.