Le vaccin anti-Covid de Novavax efficace à plus de 90%

L'étude menée auprès de 29.960 participants aux États-Unis et au Mexique a révélé que l'injection était sûre et très efficace, ouvrant la voie à l'autorisation par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) d'un quatrième vaccin pour une utilisation d'urgence aux États-Unis d’ici la fin de l’année.

Le vaccin s'est révélé efficace à 90,4% dans l'ensemble et à 100% pour la protection contre les maladies modérées et graves. Le vaccin a une efficacité de 96,4% contre la souche originale du virus et de 86,3 % contre le variant Alpha, qui a été détecté pour la première fois au Royaume-Uni.

100 millions de doses par mois

Novavax a déclaré qu'elle reste sur la bonne trajectoire pour atteindre une capacité de production de 100 millions de doses par mois d'ici la fin du troisième trimestre et de 150 millions de doses par mois d'ici la fin du quatrième trimestre.

Le gouvernement américain a investi 1,6 milliard de dollars pour soutenir le développement du vaccin de Novavax et a précommandé 110 millions de doses.

Toutefois, étant donné que les États-Unis ont actuellement un surplus d’offres de vaccin grâce à Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, le gouvernement pourrait décider d’acheminer les doses de Novavax aux pays en difficulté.

Novavax s'est engagé à fournir 1,1 milliard de doses à l'initiative Covax de l'Organisation mondiale de la santé. Le directeur général de la société basée dans l'État du Maryland a affirmé qu'une grande partie de ces doses serait destinée en priorité aux pays à revenu faible ou intermédiaire.