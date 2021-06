Covid-19: un Belge sur trois entièrement vacciné

Quelques 6.905.604 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 59,9 % de la population totale et 74,5 % des plus de 18 ans. En Wallonie, sans compter les cantons de l'Est, 72% des adultes ont reçus au moins une première dose, pour 79% en Flandre et 54% à Bruxelles.

Un total de 3.829.652 personnes disposent d'une couverture vaccinale complète. Cela représente 33,2 % de la population globale et 41,5 % de la population adulte.

Durant la semaine du 18 au 24 juin, 28,6 patients atteints du coronavirus ont été admis en moyenne chaque jour à l’hôpital, soit une baisse de 24% par rapport à la semaine précédente.

Actuellement, 421 personnes atteintes du Covid-19 sont à l’hôpital (-24%), dont 174 en soins intensifs.