Levée de la quarantaine pour les Britanniques vaccinés de retour dans leur pays

Les Britanniques entièrement vaccinés contre le COVID-19 ne seront plus soumis à une quarantaine à leur retour sur le sol britannique en provenance d'un pays classé dans la liste "ambre" à compter du 19 juillet, a déclaré jeudi le ministre des Transports Grant Shapps.

La levée de cette restriction devrait doper le secteur du tourisme, au profit notamment des compagnies aériennes fragilisées par la pandémie, alors que quelque 65% de la population adulte britannique a reçu un schéma vaccinal complet.

"Je peux confirmer aujourd'hui qu'à partir du 19 juillet, les résidents britanniques entièrement vaccinés dans le cadre de la campagne vaccinale au Royaume-Uni n'auront plus à s'isoler à leur retour en Angleterre", a déclaré Grant Shapps.

Jusqu'ici les Britanniques en provenance de France, d'Espagne, d'Italie et des Etats-Unis devaient s'isoler pendant dix jours à leur retour en Grande-Bretagne.

Selon le ministre, ils devront désormais, à compter du 19 juillet, subir un test de détection du COVID-19 avant d'entrer sur le territoire britannique et un autre test le deuxième jour ou avant.

Des compagnies aériennes et les voyagistes comme British Airways, easyJet et Ryanair, TUI et Jet2 réclamaient de longue date la levée de cette restriction.

Elle continuera cependant à s'appliquer aux citoyens non britanniques.

Grant Shapps a indiqué que les nouveaux contrôles dans le cadre de la levée de la quarantaine pourraient provoquer de longues attentes dans les aéroports et les ports.

Il a ajouté travailler en étroite collaboration avec son homologue français pour limiter autant que possible d'éventuels retards.