Rép. dominicaine: le président a reçu la 3ème dose de vaccin anti-Covid

"Je demande à toute la population qu'elle continue à se faire vacciner avec la première et la deuxième dose, et la troisième pour renforcer. C'est ce qui nous permettra d'atteindre la normalisation", a-t-il affirmé aux journalistes.

Pays de 10,5 millions d'habitants, la République dominicaine a enregistré près de 340.000 cas pour près de 4.000 morts depuis le début de la pandémie, selon les chiffres officiels.

Un peu moins de 5,4 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, ont reçu la première dose alors que plus de 3,8 millions (plus du tiers de la population) ont reçu la deuxième.

Le pays caribéen a lancé début juillet une campagne pour la troisième dose avec pour le moment moins de 250.000 vaccinés.

Les autorités sanitaires ont justifié la nécessité de l'injection d'une troisième dose par l'apparition des nouveaux variants.

En tout, la République dominicaine a commandé environ 34 millions de doses: 14 millions de Sinovac, 10 millions de AstraZeneca et 10 millions de Pfizer, selon les chiffres officiels.

La République dominicaine, dont l'économie repose en grande partie sur le tourisme, a annoncé début juillet avoir récupéré 80% des visiteurs qu'elle recevait avant la pandémie de Covid-19.