Rabat: Réunion d'échanges sur la représentation sociale du handicap au Maroc

La représentation sociale du handicap au Maroc a été au centre d'une réunion d'échanges, tenue mercredi à Rabat, avec la participation de représentants d'organisations onusiennes, de départements ministériels, d'institutions constitutionnelles et de la société civile.

Organisée en partenariat avec le Collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap, la réunion s'inscrit dans le cadre des échanges sur le projet "Changer de regard et promouvoir l'approche basée sur les droits de l'Homme dans la perception du handicap au Maroc", mis en œuvre par l'UNESCO, l’OMS, le PNUD et l'UNFPA.

Les intervenants à cette rencontre ont abordé différentes questions liées aux personnes en situation de handicap (PSH), dont la déconstruction des préjugés liés à cette catégorie de la population et les violences qui leur sont faites. De même, il a été question de l'approche droit dans le traitement des problématiques des PSH, ainsi que de la santé sexuelle et reproductive.

Un bilan sur les politiques et les actions menées en faveur d'une éducation inclusive des PSH a été présenté, en plus de présentations ayant trait aux principaux défis auxquels ils font face, à savoir l'éducation, la santé et l'accès à l'emploi.

Dans une déclaration à la presse, le directeur par intérim du bureau de l'UNESCO pour le Maghreb, Alexander Schischlik, a noté que la mise en œuvre de ce programme a pour but de mettre la lumière sur les perceptions des PSH au sein de la société, notant que le changement du regard sur le handicap demande la coopération de plusieurs partenaires.

"Une famille sur quatre au Maroc compte une personne vivant avec le handicap", a-t-il fait remarquer, relevant que la personne souffrant de handicap n'est pas un problème, "elle est très souvent la solution pour beaucoup de questions que nous nous posons".

"La réunion est l'occasion de lancer une discussion avec le Collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap, afin de détecter les aspects à améliorer", a-t-il ajouté.