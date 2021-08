Combiner le vaccin d'AstraZeneca avec des vaccins à ARNm est efficace selon une étude danoise

Les autorités sanitaires danoises ont interrompu en avril dernier les inoculations avec le vaccin d'AstraZeneca en raison du risque d'effets secondaires rares.

Plus de 144.000 Danois, pour la plupart des professionnels de santé et des personnes âgées, ont reçu une première dose d'AstraZeneca et une deuxième de Pfizer-BioNTech ou de Moderna.

"L'étude montre que quatorze jours après un programme de vaccination combiné, le risque d'infection par le SARS CoV-2 est réduit de 88% par rapport aux personnes non vaccinées", a déclaré le SSI.

Il s'agit d'une "efficacité élevée", a ajouté SSI, comparable au taux d'efficacité de 90% de deux doses du vaccin de Pfizer-BioNTech, observé dans une autre étude danoise.

L'étude, publiée la semaine dernière, a été menée entre février et juin de cette année, période durant laquelle le variant Alpha du coronavirus était prédominant.

Elle n'a pas pu conclure, par contre, si la même protection s'appliquait au variant Delta, qui est maintenant le plus répandu au Danemark, et n'a pas non plus fourni de données d'efficacité sur les décès ou les hospitalisations liés au COVID-19.