Contaminations record à Sydney, 6e confinement dans l'Etat de Victoria

La ville de Sydney a fait état jeudi d'un nombre record de nouvelles contaminations quotidiennes par le coronavirus SARS-CoV-2 et l'Etat de Victoria a annoncé l'instauration d'un nouveau confinement d'une semaine, alors que l'Australie peine à contenir une reprise de l'épidémie de COVID-19.

Cette nouvelle flambée épidémique liée au variant Delta (initialement découvert en Inde et bien plus contagieux que les autres variants en circulation, déjà plus transmissibles que la souche initiale) est apparue à Sydney il y a quelques semaines avant de s'étendre à d'autres zones.

A l'approche de la septième semaine d'un confinement prévu pour en durer neuf, les autorités de Sydney, plus grande ville d'Australie et capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, ont annoncé jeudi avoir enregistré 262 nouvelles infections en 24 heures - un chiffre sans précédent - et fait état de cinq décès imputés au COVID-19.

L'Etat de Victoria - dont la capitale régionale est Melbourne - a quant à lui décidé de confiner ses plus de six millions d'habitants pour une semaine à compter de jeudi soir, après la détection de six nouveaux cas de contamination, une majorité d'entre eux n'ayant pas pu être associés à une source de contamination identifiée.

Avec la mise sous cloche de Melbourne jeudi en fin de journée, qui s'ajoute aux confinements stricts déjà en vigueur à Sydney et Brisbane (Queensland), l'activité va être nettement ralentie dans les trois villes les plus peuplées d'Australie, menaçant de plonger l'économie du pays dans sa deuxième récession en deux ans.

A Brisbane, confinée depuis le 31 juillet, 16 nouveaux cas de contamination par le coronavirus ont été enregistrés jeudi, un chiffre stable par rapport aux deux jours précédents.

Sur la côte orientale, en Nouvelle-Galles du Sud, à environ 160 kilomètres au nord de Sydney, la région de Hunter, autour de la ville de Newcastle (deuxième ville la plus peuplée de l'Etat), va également être soumise au confinement à compter de ce jeudi soir, après la découverte de six nouvelles infections.

Les autorités sanitaires locales soupçonnent que la propagation du virus dans la région est liée à une fête organisée sur une plage près de Newcastle par des habitants de Sydney ayant manifestement bravé le confinement.

Avec environ 35.200 cas de contamination par le coronavirus et 932 morts depuis le début de la pandémie, l'Australie a été très largement épargnée jusqu'ici mais elle peine à ralentir la propagation de cette nouvelle vague épidémique, avec un taux de vaccination parmi les plus faibles des pays riches.

Autour de 20% de la population de plus de 16 ans est intégralement vaccinée, contre 67% de la population adulte de plus de 18 ans en France, par exemple.