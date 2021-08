Afghanistan: l'UNICEF extrêmement préoccupé par l’escalade de la violence contre les enfants

"L’UNICEF est scandalisé par un rapport selon lequel un garçon de 12 ans du district de Shirin Tagab, village de Kohsayyad, dans la province de Faryab, dans le nord du pays, a subi une flagellation brutale par un membre d'un élément anti-gouvernemental", a déclaré le représentant de l’UNICEF en Afghanistan Hervé Ludovic De Lys dans un communiqué.

"Le jeune garçon a subi des blessures au dos, aux jambes et aux pieds, et est traumatisé par cette attaque vicieuse", a-t-il indiqué, ajoutant que l’UNICEF, avec ses partenaires locaux, apporte une aide urgente à l'enfant et à sa famille.

"Conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant et aux lois humanitaires internationales dont l'Afghanistan est signataire, tous les enfants doivent être protégés", a-t-il insisté.

L’UNICEF a exhorté toutes les parties au conflit à "assurer la sécurité des enfants et à respecter leurs droits".