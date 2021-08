L'UE débloque 41 millions € de fonds humanitaires supplémentaires pour lutter contre la pandémie de Covid-19

L'Union européenne (UE) a annoncé vendredi qu'elle a débloqué 41 millions d'euros de fonds humanitaires supplémentaires pour aider les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire qui sont confrontés à une crise sanitaire et socio-économique sans précédent en raison de la poursuite de la propagation de la pandémie de Covid-19.

Afin d'aider les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, du Moyen-Orient et d'Asie à faire face aux conséquences de la pandémie, l'UE a alloué 31 millions d'euros, entre autres, à l'assistance sanitaire en faveur des populations vulnérables, au soutien à la gestion des cas de Covid-19 et au renforcement de la résilience des systèmes de santé locaux dans la perspective de résurgences ultérieures du virus, indique un communiqué de la Commission européenne.

Par ailleurs, ajoute-t-on, 10 millions d'euros sont alloués pour aider le Fonds international de secours à l'enfance des Nations unies (UNICEF) à fournir des vaccins en faveur des enfants dans le cadre de la réserve humanitaire COVAX.

"Le financement annoncé aujourd'hui contribuera à faire face aux répercussions immédiates de la pandémie de Covid-19, y compris pour les communautés vulnérables telles que les réfugiés rohingyas au Bangladesh et les populations autochtones d'Amérique latine", a précisé Janez Lenarčič, commissaire européen chargé de la gestion des crises, cité dans le communiqué

Depuis le début de la pandémie, l'UE et ses Etats membres dans le cadre de "Team Europe" ont contribué à hauteur de près de 3 milliards d'euros au mécanisme COVAX afin de garantir au moins 1,8 milliard de doses en faveur de 92 pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, rappelle la Commission européenne.

En outre, pour compléter les efforts déployés dans le cadre de COVAX, Team Europe vise à partager au moins 200 millions de doses de vaccins garanties au titre des contrats d'achat anticipé de l'UE aux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire d'ici à la fin de 2021.

La Commission européenne fournit également une aide humanitaire de 100 millions d'euros pour soutenir le déploiement de campagnes de vaccination dans des pays d'Afrique dont les besoins humanitaires sont critiques et les systèmes de santé fragiles.