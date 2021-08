Plus de cinq millions de doses de vaccin Spoutnik V produites en Argentine

La production du vaccin Spoutnik V a atteint plus de cinq millions de doses en Argentine depuis début juin. Cette nouvelle intervient alors que plusieurs pays s’intéressent à sa fabrication sur leurs territoires.

Le laboratoire argentin Richmond a produit plus de cinq millions de doses du vaccin russe anti-Covid Spoutnik V depuis début juin, indique ce samedi 28 août le service de presse du laboratoire sur Twitter.

«Nous avons dépassé les cinq millions de doses produites en Argentine, le lot ayant été terminé hier. Jusqu'à présent, nous avons préparé 1.179.625 doses de composant I et 3.890.000 doses de composant II», dit la publication.

Le ministère argentin de la Santé a annoncé avoir reçu vendredi 27 août un nouveau lot du vaccin russe qui avait été produit par Richmond et qui avait passé le contrôle de qualité du Centre Gamaleïa, fabricant du vaccin russe, et de l’Agence argentine du médicament (ANMAT). «Avec la livraison de cet article, il y a déjà 1.882.125 doses livrées par le laboratoire argentin», note le ministère.

Bientôt un site de production du vaccin russe en Hongrie?

Cette nouvelle intervient alors que la production du vaccin russe Spoutnik V attire de plus en plus de pays. Ainsi, la Hongrie espère lancer sa production vers fin 2022, a annoncé le 24 août le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce Peter Szijjarto, à l’issue d’un entretien avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

Pour l’instant, le Fonds russe d’investissements directs (RFPI) a signé des accords sur la production du Spoutnik V avec plus de 20 fabricants importants dans 14 pays, dont les plus grandes entreprises d’Inde, de Chine, de Corée du Sud, du Mexique et de plusieurs autres pays.

Les réticences de l’UE quant à sa validation

Le Spoutnik V, le premier vaccin anti-Covid homologué au monde, a été approuvé par les régulateurs de 69 pays, pour une population totale de 3,7 milliards d'habitants.

Pourtant l’UE reste toujours réticente quant à sa validation. L’examen du Spoutnik V lancé le 4 mars en vue d’une éventuelle autorisation dans l’UE est toujours en cours. Les pays européens qui utilisent le Spoutnik V, comme la Hongrie, ont le droit de délivrer des certificats de vaccination numériques appropriés, mais la reconnaissance de ces certificats par les autres membres de l'UE reste à leur propre discrétion.