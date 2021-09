Plus de 700 millions de doses de vaccins administrées en Inde

L'Inde a administré à ce jour plus de 700 millions de doses de vaccins contre le Covid-19, a déclaré mardi le ministère de la Santé, mettant en avant le rythme rapide de la campagne de vaccination au cours notamment de la semaine dernière.

Lundi, le pays de 1,3 milliard d'habitants a administré plus de 10,1 millions de doses, franchissant ainsi la barre des 10 millions de doses quotidiennes trois fois au cours des 11 derniers jours.

"Le gouvernement central s'est engagé à accélérer le rythme et à étendre la portée de la vaccination contre le Covid-19 dans tout le pays... Les efforts soutenus et collaboratifs des gouvernements locaux permettent de maintenir le bilan quotidien des nouveaux cas sous la barre de 50.000 depuis maintenant 72 jours", a noté le ministère de la Santé dans un communiqué.

L'Inde avait lancé la campagne de vaccination le 16 janvier, en commençant par les agents de santé dans la première phase avant d'élargir la vaccination au profit de tous les adultes depuis mai dernier.

Le pays, où plus de 200.000 personnes sont mortes lors d'une vague virulente en avril et mai derniers, met les bouchées doubles pour atteindre l'immunité collective et éviter une troisième vague de Covid-19.

Cinq vaccins contre le Covid-19 sont approuvés en Inde pour "une utilisation d'urgence" à savoir Johnson & Johnson, Covishield d'AstraZeneca, Spoutnik V, Moderna et le vaccin local de Covaxin.